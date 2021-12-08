في مواجهة شلل حكومته بسبب الجدل الذي أعقب توجيه الاتهام إلى عدد من أقارب القادة السياسيين في إطار التحقيق في مرفأ بيروت ، قيل إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي شكل عدة لجان وزارية بهدف اتخاذ الإجراءات. تعتبر ضرورية. المشكلة ، أن بعض هذه اللجان كانت ستتعامل بالتالي مع الملفات الحاسمة دون أي تنسيق مع أصحاب المصلحة ، وبالتالي تجاوز بعض أصحاب المصلحة الذين كان لهم رأيهم.

اللجنة المشكلة مع محافظ مصرف لبنان رياض سلامة ، وجمعية المصارف ، ونائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ، ووزير المالية يوسف خليل ، الذين يُزعم أنهم أعدوا مشروع قانون مثير للجدل ، ستكون أكثر استهدافًا لرأس المال. ضوابط منح حرية أكبر لمحافظ مصرف لبنان بدلا من تحديد مسؤولياته حسب مراقبون. وهذا الأمر أكثر خطورة لأن مشروع القانون الخاص بضوابط رأس المال لن يكون متوافقاً مع خطة الإنقاذ الاقتصادي للبنان ، والتي يجب أن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب هؤلاء المراقبين ، فإن رئيس الوزراء ومحافظ مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان وأصحاب المصلحة الآخرين سيعملون على الحد من مسؤولية المصارف اللبنانية ومساهميها وعدم الحفاظ على حقوق المودعين أنفسهم. حتى ، دون أي سيطرة من أعضاء آخرين في الحكومة ، في حين أن بعض الأحزاب تطرح الآن علانية مسألة تغيير محافظ مصرف لبنان.

ويقال إن رئيس الوزراء اتخذ بالفعل عدة قرارات أخرى مثيرة للجدل ، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو الموافقة على سلفة شهرية لموظفي القطاع العام ، وهي إجراءات أدت إلى تدهور حاد في تعادل الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وبالتالي تفاقم تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.