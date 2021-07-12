يواصل القطاع المصرفي الانكماش ، دون أي تحسن في التوقعات ، مع تراجع أصول المؤسسات المالية بمقدار 4.7 مليار دولار منذ بداية العام حتى مايو. خلال نفس الفترة من عام 2020 ، وصل هذا الانكماش إلى 12.9 مليار دولار.

ويرتبط هذا الانخفاض في الانكماش بتنفيذ السلطات النقدية لقيود السحب بما في ذلك الليرة اللبنانية مع تعميمي 151 و 158 لمصرف لبنان. الودائع من غير المقيمين تعاقدت فقط بمقدار 0.6 مليار دولار بسبب ضوابط رأس المال ونحو 4 مليارات دولار بسبب القيود على السحب أيضًا

80.5٪ من الودائع مُدولرة ، بارتفاع أيضًا بسبب فقدان الثقة بالليرة اللبنانية ، ورغم انخفاض أسعار الفائدة على الدولار إلى 0.42٪ مقابل 1.85٪ للودائع بالليرة اللبنانية.

كما أن رأسمال المساهمين في حالة سقوط حر ويقدر الآن بنحو 17 مليار دولار في مايو 2021 مقارنة بـ 19.9 مليار دولار في نهاية عام 2020 و 20.7 مليار دولار في عام 2019 ، مما يشير إلى أن المؤسسات المصرفية لا تزال تواجه خسائر كبيرة. المالية على الرغم من الإجراءات الموصى بها من قبل مصرف لبنان لزيادة رأس مال هذه المؤسسات.

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