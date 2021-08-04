يتميز اليوم بإغلاق معظم الأعمال التجارية في لبنان باستثناء الصيدليات والمخابز والمؤسسات الأساسية الأخرى.

وبهذه المناسبة أيضًا ، من المتوقع أن تكون هناك مظاهرات مهمة في نهاية المسيرات التي ستبدأ حوالي الساعة 3:30 مساءً من أماكن التجمع المختلفة إلى مسرح المأساة ويتم التخطيط لإحياء ذكرى وقت وقوع المأساة. كما نخشى حتى وقوع حوادث حول البرلمان منذ التخطيط لمسيرة في وسط بيروت.

كما سيتم تمييزها بتكريم الضحايا ، ولا سيما شهداء إطفاء مدينة بيروت الذين استشهدوا في 4 أغسطس 2020 الساعة 6:06 مساءً ، المتطوعين الذين ذهبوا إلى هناك دون أن يعلموا أنهم ذاهبون إلى هناك. موتهم. وبهذه المناسبة ، ستطلق سيارات الإسعاف وعربات الدفاع المدني ورجال الإطفاء صفارات الإنذار الخاصة بهم وكأنها قرع موت لمدة 30 ثانية والتي ستبدو بعد ذلك وكأنها الأبدية.

كما يتم التخطيط لمراسم التكريم في الخارج ، في المدن الرئيسية في العالم والتي اهتزت أيضًا في انسجام تام في 4 أغسطس.

بعد مرور عام على المأساة ، لم يتحسن أي شيء. لا يزال الوضع الاقتصادي والنقدي غير مستقر ، ومن الآن فصاعدًا يؤثر نقص المنتجات الأساسية على السكان والقطاعات الأساسية. الأدوية والكهرباء وحتى الماء تعاني من نقص في كثير من الأحيان على أساس يومي.

في هذا اليوم الرمزي ، تنظم فرنسا ، بمساعدة الأمم المتحدة ، مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان. وتأمل باريس في جمع 350 مليون دولار لصالح اللبنانيين. وبالتالي ، يجب أن تتخطى هذه المساعدة الخدمات الرسمية المحلية بسبب الفساد المستشري في صدورهن باستثناء صدور الجيش اللبناني.

على الصعيد السياسي ، ضاعفت الشخصيات المحلية تصريحاتها في الساعات الأخيرة للإشادة بالضحايا ولكن أيضًا لمحاولة تبرئة أنفسهم في مواجهة اتهامات قسم كبير من السكان أثناء طرح مسألة رفع الحصانة عن المعتقلين. برلمانيون ، وزراء مالية سابقون مثل علي حسن خليل ، الأشغال العامة مثل غازي الزعيتر أو حتى وزراء الداخلية مثل نهاد المشنوق ، تبرز علانية. ويخشى أهالي الضحايا من أنهم سيحاولون إلغاء مسؤولياتهم في هذه المأساة من خلال اللجوء إلى حيل مختلفة بما في ذلك تلك الخاصة بمحكمة العدل العليا المسؤولة عن محاكمة رؤساء الجمهورية السابقين والحاليين أو رؤساء الوزراء أو الوزراء. ومع ذلك ، يتكون نصف هذه المحكمة العليا من النواب ، مما يؤدي إلى تضارب المصالح ، والقضاة بينما يتم التشكيك في القضاء أيضًا.

السؤال الذي يطرح نفسه أيضا فيما يتعلق بالتحقيق الحالي. ولم تصدر لائحة اتهام حتى الآن في حين أن مسألة رفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين والأمنيين مفتوحة الآن.

سؤال مهم آخر هو أصل وأسباب أو عواقب الانفجار الذي لم يتم الإعلان عنه على الرغم من التحقيق وعواقبه.

وهكذا يبدو أن قاضي التحقيق طارق بيطار يوجه تحقيقه على أساس تقارير خبراء أميركيين وفرنسيين وفقًا لفرضيتين رئيسيتين ، إحداهما تتعلق بانفجار ناجم عن إهمال جنائي أو حتى حريق عمد في الهنجر .12 حيث ، بالإضافة إلى ذلك. تم العثور على 2750 طنًا من نترات الأمونيوم والكيروسين وحتى 25 طنًا من المتفجرات دون أي مراقبة خاصة. يبدو أن الفرضية ، التي تم نقلها من خلال إطلاق صاروخ على نفس الحظيرة ، اليوم غير محتملة للغاية ، إن لم يتم رفضها تمامًا.

يبدو أيضًا أن العدالة تسعى إلى تحديد مسؤوليات كلٍّ منها عند وصول هذه البضائع إلى لبنان ، بين المُصنِّع الجورجي ، والمستأجر لسفينة قمامة روسية ، وشركة سافارو البريطانية الوسيطة. وأخيرًا المتلقي النهائي في موزمبيق.

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