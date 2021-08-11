أكد الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون مساعدة إنسانية إضافية للبنان في إطار المؤتمر الذي عقد في 4 آب / أغسطس. إلى جانب السكان اللبنانيين ، يجب أن يستفيد اللاجئون السوريون أيضًا.

سيخصص 41 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدات الإنسانية والصحة وخاصة الدعم في مواجهة وباء COVID19.

وبالتالي ، يجب أن يستفيد 400000 شخص من هذه المساعدة من الفئات الضعيفة وستكون إضافة إلى 372 مليون دولار تم منحها بالفعل في عام 2021.

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