انهيار آخر لليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء ، مع تعادل 18175 ليرة لبنانية / دولار أمريكي في جانب الشراء و 18.225 ليرة لبنانية / دولار أمريكي في جانب البيع.

يأتي هذا الوضع في وقت لا يوجد فيه أي تحسن سياسي على جدول الأعمال في الوقت الحالي ورفض غالبية المودعين قبول التعميم رقم 158 لمصرف لبنان. إذا أتاح ذلك الحصول على 400 دولار أمريكي شهريًا نقدًا وما يعادل 400 دولارًا أمريكيًا بالليرة اللبنانية بسعر منصة صيرفة الإلكترونية ، أي 12000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، فإن العديد من المودعين يعتبرون أن الشروط التي وضعتها البنوك ، مثل القبول غير القابل للنقض بعدم تقديم شكوى ضدها ، يشكل احتيالًا أكثر أهمية لأن غالبية البنوك لا تزال معسرة.

قد يحدث انهيار لبنان في غضون أيام قليلة ، كما أشار ، قبل يومين فقط ، رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب ، وهو وضع أصبح أكثر خطورة مع تضاعف النقص مع رفض مصرف لبنان منح خطوط الائتمان. ضروري لتفريغ الصهاريج ، لشراء الأدوية ، بما في ذلك للأشخاص الذين يعانون من السرطان أو الأمراض المزمنة أو نقص الغذاء.

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