كان لوفد صندوق النقد الدولي المتواجد حالياً في لبنان وضع 3 شروط مسبقة لمنح المساعدة إذ أن أرض الأرز تمر بأزمة اقتصادية خطيرة تعتبر من أسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.

لذلك فإن صندوق النقد الدولي يود من السلطات السياسية والنقدية تنفيذ ثلاثة شروط مسبقة لأي استئناف للمفاوضات التي توقفت منذ العام الماضي.

يتعلق الأمر أولاً بتوحيد أسعار الصرف ، مع الأخذ في الاعتبار أن مضاعفة أسعار الصرف شبيهة بالفساد ، وبالتالي تستفيد بعض المصالح من هوامش كبيرة تم تحقيقها على حساب السكان.

بالإضافة إلى ذلك ، يود صندوق النقد الدولي أيضًا ترشيد الإنفاق العام ، لا سيما في قطاع الكهرباء العام. سيكون الأمر الآن يتعلق ببيع بسعر التكلفة على الأقل للتيار الموفر للسكان وبالتالي إيقاف خسائر شركة كهرباء لبنان. سيكون هذا الشرط صدى للشرط الذي قدمه البنك الدولي والذي يتطلب إجراءات مماثلة لتمويل برنامج استيراد الغاز والكهرباء من مصر والأردن.

الشرط الأخير ، أن صندوق النقد الدولي يود اعتماد موازنة 2022 قبل نهاية العام الجاري. يجب أن تتضمن هذه الميزانية العناصر الأساسية لإصلاحات السياسة الاقتصادية والمالية من أجل تقليص العجز العام. حتى أن صندوق النقد الدولي يود أن يكون راضيًا تمامًا في عام 2023. للقيام بذلك ، سيتعين على الحكومة تعديل تعريفة الدولار الجمركي بالزيادة وتحسين تحصيل الضرائب.