اتهم الرئيس السوري بشار الأسد البنوك اللبنانية بتجميد 40 إلى 60 مليار دولار من الأموال القادمة من سوريا ، مما يحد من قدرة الاستثمار في بلاده. وكان يشير إلى وضع ضوابط غير رسمية على رأس المال من قبل البنوك اللبنانية منذ تشرين الثاني 2019.
أعيد انتخابه في أيار / مايو على رأس سوريا بنسبة 95٪ من الأصوات المدلى بها وتحدث بمناسبة خطابه التعريفي لولاية رابعة ، وقدر أن هذا المبلغ كافٍ لإدخال الاقتصاد المحلي في حالة ركود.
للتذكير ، وبسبب العقوبات التي استهدفت النظام السوري منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 ، حوّل الكثير من السوريين مبالغ كبيرة إلى البنوك اللبنانية. كان رجال الأعمال المحليون يستخدمون أيضًا حساباتهم في لبنان للحفاظ على استمرار أعمالهم.
وفي هذا الصدد ، يشير بشار الأسد إلى أن العقوبات الاقتصادية لم تنجح في الإضرار باستيراد المنتجات الأساسية ، التي يتم تهريبها أحيانًا من لبنان حيث يتم دعم بعضها. كما يعتقد أنه سيتم التغلب على الصعوبات الحالية.
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