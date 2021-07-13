يستضيف لبنان 5 رياضيين في أولمبياد طوكيو الذي يقام من الجمعة 23 يوليو 2021 إلى الأحد 8 أغسطس 2021. تم التخطيط مبدئيًا لعام 2020 ، وتأجيلها لعام 2021 بسبب فيروس كورونا COVID19 ،

سيكونون راي باسيل للرماية بالبندقية ، وماري خوري ومنذر كبارة في السباحة ، وإلياس ناصيف للجودو ، ونور حديد في ألعاب القوى ، ومحسن فتوح للدمبلز ، لذلك سيسافرون قريبًا إلى العاصمة اليابانية وسيحاولون ، على الرغم من الظروف الحالية التي يسببها فيروس كورونا يجعلنا نحلم وبالتالي نهرب من الفساد اليومي.

راي باسيل

في عام 2016 ، كان راي باسيل أفضل فرصة لبنانية للفوز بميدالية أولمبية في ألعاب ريو. الآن ، البالغة من العمر 32 عامًا ، ستكون البطلة اللبنانية حاضرة في مشاركتها الثالثة في هذه الألعاب. تأهلت إلى دورة ألعاب توكوي بفوزها بالميدالية الذهبية في البطولات الآسيوية التي أقيمت في قطر عام 2019.

محسن فتوح

في رفع الأثقال في فئة 76 كيلو ، مثل محاسن فتوح لبنان في عدة مناسبات ، لا سيما خلال بطولة العالم التي أقيمت في عام 2014 في كازاخستان. احتلت المركز الثامن في بطولة آسيا 2020 ، مؤهلة للأولمبياد.

ماري خوري

ولدت ماري خوري عام 2001 ، وستشارك في أول أولمبياد لها. في عام 2019 بالفعل ، كانت جزءًا من المنتخب اللبناني وضمت مسافات 50 و 100 متر سباحة حرة و 50 مترًا ظهرًا في المسابح التي يبلغ طولها 25 مترًا في بطولة العالم. في عام 2021 ، ستحصل على ميدالية في مسافة 50 متر سباحة حرة في مسابقة Mare Nostrum – Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona في إسبانيا وفي اجتماع ATUS Ströck في النمسا.

منذر كبارة

المصدر: Cy Woods High School

سباح آخر ، منذر كبارة ، من طرابلس في شمال لبنان ، يقيم الآن في الولايات المتحدة وتلقى تعليمه في مدرسة Cy Woods الثانوية. وهو موجود بدعوة من FINA. كان حاضراً في حلبات العالم منذ عام 2018. كان جزءًا من فريق السباحة اللبناني منذ أن كان عمره 14 عامًا.

السباح هو صاحب الرقم القياسي اللبناني في السباحة المختلطة لمسافة 400 متر والتي أكملها في 4 دقائق و 21 ثانية و 59 جزء من مائة.

الياس نصيف

لبنان يضع لاعب الجود الأكثر خبرة إلياس ناصيف على حصير التاتامي لبلاده منذ 2013. حصل الأخير بالفعل على ميدالية فضية في دورة الألعاب الفرنكوفونية لعام 2009 ، وميدالية ذهبية في دورة الألعاب الفرنكوفونية لعام 2013 ، عن رقمه القياسي. الثاني في دورة الألعاب الآسيوية 2014 ، كما احتل المركز الأول في دورة الألعاب الأمريكية لعام 2013. فاز البطل اللبناني أخيرًا بكأس العالم مرتين ، وحصل أيضًا على المركز الثاني مرتين في المسابقة قبل مجيئه إلى بطل العالم في مونتيفيديو ، الأوروغواي في عام 2016. هذه هي مشاركته الثانية في الألعاب الأولمبية.

نور الدين حديد

جندي محترف يحمل الارقام القياسية اللبنانية للمسافات 60 مترا و 100 متر و 200 متر و 400 متر في الداخل وفي الهواء الطلق. فاز نور الدين حديد بالفعل بميدالية في ألعاب القوى العربية التي أقيمت في يونيو الماضي في تونس.

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