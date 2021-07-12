كشف تقرير جديد نشره مرصد الأزمات على أساس إحصائيات من وزارة الاقتصاد والتجارة ، أن 72٪ من العائلات اللبنانية تواجه صعوبات جمة في إطعام نفسها.

موضع التساؤل الأزمة الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية نتيجة خسارة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

ويقدر متوسط التكلفة المخصصة للغذاء الآن بنحو 2.1 مليون ليرة لبنانية شهريًا ، بعيدًا عن متوسط الدخل لثلاثة أرباع السكان. وللتذكير ، فإن الحد الأدنى للأجور في لبنان يقدر بنحو 840 ألف ليرة لبنانية.

يؤكد هذا التقرير الجديد أن منظمة اليونيسف التي قدرت أن 77٪ من السكان سيواجهون الآن العديد من الصعوبات في إطعام أنفسهم. أكثر من 33٪ من الأطفال ينامون جائعين ، شجب مؤلفو تقرير المؤسسة الدولية. سيشتري 60٪ من السكان الطعام بالدين نفسه ، بينما تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن يكافح مصرف لبنان لمنح خطوط الائتمان اللازمة لشراء الضروريات الأساسية لعدم توفر الاحتياطيات النقدية.

وبالتالي ، فإن أسعار الخبز على وجه الخصوص ترتفع بشكل حاد بسبب زيادة زيت الوقود وكذلك بسبب ارتفاع سعر القمح مقارنة بالليرة اللبنانية.

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