تم تفريغ 80 ألف طن من زيت الوقود لصالح محطات توليد الطاقة أو المخابز أو حتى مولدات المستشفيات ، كما علمنا من مصدر إعلامي ، بعد أن أطلق بنك لبنان خطوط الائتمان اللازمة لتفريغ الناقلات الموجودة على طول الساحل اللبناني.
للتذكير ، يخضع لبنان لتقنين كبير للكهرباء العامة ولكن أيضًا للكهرباء من مولدات الأحياء بعد أن فشل البنك المركزي مرارًا وتكرارًا في تمويل هذه المشتريات على الرغم من زيادة 1507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي من معدل الدعم المقدم لقطاع الوقود.
يهدد نقص الوقود مثل الدومينو ، وقطاعات إنتاج الخبز ، وكذلك المستشفيات وخدمات العناية المركزة أو حتى توزيع المياه ، كما ورد في تقرير لليونيسف نُشر الأسبوع الماضي.
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