Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le président de la République, Michel Aoun, a regretté qu’une grande partie des Libanais, à savoir des responsables et des journalistes, ignorent la Constitution et s’enfoncent dans des déclarations offensantes à l’échelle nationale sur la position, le rôle et le serment du président ».

« Le président entame des négociations sur les traités et accords internationaux, puis les conclut avec le Premier ministre, ensuite le Conseil des ministres, et enfin, le Parlement, aux termes de l’article 52 de la Constitution », a-t-il tweeté.

=========N.A.