Le ministre de l’intérieur sortant Bassam Mawlawi a tenté de convaincre les touristes à venir au Liban, estimant que quelques kidnappings ont lieu “mais peu”.

Le ministre s’exprimait depuis l’aéroport international de Beyrouth, lors d’une tournée accompagné par le premier ministre sortant Najib Mikati et ses homologues des travaux publics, Ali Hammiyeh et du tourisme Walid Nassar.

Il a ainsi estimé la sécurité “excellente et que les kidnappings sont peu nombreux”, tentant d’assurer les libanais de la diaspora, indiquant que les forces de sécurité intérieure mènent leurs missions et les “inspections nécessaires” alors que la situation sécuritaire est constamment suivie.

Cette information intervient alors que les autorités libanaises estiment à plus d’un million, le nombre de touristes et membres de la diaspora libanaise qui devraient venir au Liban cette saison d’été, un pays ravagé par une crise économique d’une ampleur considérable, considérée comme l’une des 3 pires crises économiques au monde depuis la moitié du XIXème siècle.

Parallèlement, le ministre sortant des travaux publics Ali Hamniyeh annonce qu’un nouveau terminal sera construit à l’aéroport international de Beyrouth, cela pour un coût de 70 millions de dollars.

Il devrait permettre de désengorger le premier terminal de l’aéroport construit dans les années 1990 et arrivé à capacité maximale. Le deuxième terminal devrait être ainsi réservé aux vols charters et aux vols à bas-coût ou low cost ou encore les vols à destination des pèlerinages lors des fêtes musulmanes. Il s’agit d’augmenter les capacités actuelles des installations de 8 millions à 20 millions de passagers par an d’ici 2030.