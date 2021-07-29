ويقال إن صندوق النقد الدولي وضع شروطًا على رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ، الذي سيسعى للإفراج عن جزء من المساعدات الدولية بمجرد تشكيل حكومته.

بالنسبة للبنان ، ستكون مسألة الحصول على ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار ، بعيدًا عن العشرة مليارات دولار المأمولة سابقًا ، وذلك بشرط فرض رقابة رسمية على رأس المال ، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحسابات العامة. ، إجراء التدقيق الشرعي لحسابات مصرف لبنان وتوحيد أسعار الصرف. قد يكون لهذا المطلب الأخير تداعيات خطيرة على السوق المحلي ، مع ارتفاع حاد للغاية في الأسعار وتدهور كبير في القدرة الشرائية. في حالة التدابير الشعبوية مثل زيادة الأجور ، وهو أمر قررته حكومة ميقاتي الثاني بالفعل بين عامي 2011 و 2014 ، يمكن عندئذٍ إطلاق دورة تضخمية جهنمية وغير خاضعة للرقابة مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الوضع الأمني.

يضاف إلى هذا المبلغ مبلغ 860 مليون دولار الذي سبق صرفه عن حقوق السحب الخاصة الممنوحة للبنان من صندوق النقد الدولي. إذا لم يكن هذا المبلغ مصحوبًا بشروط خاصة ، فإن صندوق النقد الدولي ينصح لبنان حتى يتمكن السكان الأكثر ضعفًا من الاستفادة منه بشكل خاص عندما يعيش 75٪ من السكان حاليًا تحت خط الفقر.

في لبنان نفسه ، تشير بعض المصادر المقربة من السلطات إلى أنه يمكن بدلاً من ذلك استخدام هذا المبلغ لاحتواء تدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار ، فيما فقدت العملة الوطنية أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.

هذا المبلغ ، إذا لم يتم استخدامه بشكل مباشر ، يمكن أن يدعم برنامج التقنين للأشخاص الأكثر ضعفاً أو حتى يعمل على احتواء الأسعار من خلال الاستمرار لفترة ، في برنامج دعم الكهرباء والمولدات عن طريق شراء زيت الوقود أو الأدوية أو حتى شراء الدقيق.

ستكون إصلاحات الاقتصاد الكلي والموافقة على ميزانية 2021 من بين الأولويات الأولى ، وكذلك إنشاء شبكة أمان اجتماعي للفئات السكانية الأكثر ضعفاً في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلد الأرز منذ ذلك الحين. مايو 2019 .

ومع ذلك ، هناك عامل مقيد ، حتى لو تم تشكيل حكومته بسرعة ، فلن يكون أمامه سوى 10 أشهر للعمل قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في عام 2022 ، وهو الوقت الذي قد يبدو غير كافٍ لبعض الإصلاحات الرئيسية التي طالب بها صندوق النقد الدولي أو حتى إعادة الإعمار. البنى التحتية مثل مرفأ بيروت.

مستقر آخر في أوجيان للإصلاح العاجل للمؤسسات الدولية والإدارات العامة ولا سيما تلك الخاصة بالجمارك التي كانت في مقدمة المسرح بعد قبول تفريغ نترات الأمونيوم الشهيرة في أصل مأساة الرئيس الرابع أغسطس 2020.

علاوة على ذلك ، يرغب المجتمع الدولي في وضع آليات للرصد والسيطرة ليس فقط على التقدم المحرز على الورق ولكن أيضًا على الأرض من أجل ضمان عدم إساءة استخدام المساعدة التي سيتم تقديمها إلى لبنان. ومع ذلك ، قد تنظر بعض المصالح السياسية إلى هذا المطلب بنظرة قاتمة.

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