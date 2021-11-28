اعترضت قوى الأمن الداخلي ليل 24-25 تشرين الثاني حافلة كانت تحاول عبور الحدود السورية اللبنانية.

على متن السفينة ، دخل 24 شخصًا ، بينهم نساء وأطفال ، بشكل غير قانوني أرض الأرز عبر منطقة وادي خالد ، وجميعهم من الجنسية السورية.

كما ألقى مقدمو خدمات الإنترنت القبض على المسؤولين عن هذا الاتجار بالبشر الذين زُعم أنهم تلقوا مبالغ كبيرة من المال. كما تم تقديم 6 أشخاص للعدالة لإجراء مزيد من التحقيقات ، في بيان صحفي نشر بهذه المناسبة فيما يتواصل التحقيق لتفكيك شبكة التهريب بشكل كامل.

وللتذكير ، يوجد في لبنان حاليًا أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري ، كثير منهم متأثر بالأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يمر بها بلد الأرز حاليًا. يحاول البعض العبور إلى لبنان ثم يحاولون العبور إلى قبرص التي تعتبر بوابة لأوروبا.

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