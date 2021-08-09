لم يعد التفاؤل مطلوباً في لبنان ، بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ، بسبب الخلاف على تخصيص الحقائب السيادية الأربعة.

محل التساؤل ، رفض رئيس الغرفة نبيه بري التخلي عن وزارة المالية ، وكذلك إرادة الرؤساء التنفيذيين ، رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام ، وفؤاد السنيورة ، وسعد الحريري ، ونجيب ميقاتي بالحصول بأي ثمن على وزارة وزارة المالية. الداخلية.

من جانب رئيس الجمهورية ، نلاحظ أن إصرار حركة أمل على تعيين يوسف خليل ، نائب حكومة مصرف لبنان وزيراً للمالية المقبل ، قد يقوض التدقيق الشرعي لحسابات البنك المركزي.

وبذلك يكون رئيس الدولة قد استخدم حق النقض (الفيتو) الصارم عليها ، مذكراً أن هذه المراجعة تشكل أحد المتطلبات الأساسية للمجتمع الدولي للإفراج عن الأموال اللازمة لإنعاش الاقتصاد المحلي.

وبالمثل ، فإن الحصول على وزارة الداخلية يبدو الآن أمرًا بالغ الأهمية من ناحية في سياق تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو 2022 ومن ناحية أخرى أيضًا بسبب التحقيقات التي أجريت مع بعض الشخصيات المقربين. اتهم القادة اللبنانيون ، حتى ضد رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ، باختلاس أموال مخصصة لشراء عقارات للفئات الأكثر ضعفا.

هناك حقيبة رئيسية أخرى ، وهي أيضًا ملف العدالة ، والتي يمكن لحاملها التالي أن يعيق أو يسمح بالتحقيقات المتعلقة بالفساد أو في ميناء بيروت للمضي قدمًا. كما تطالب الطائفة السنية بذلك ، في حين يخضع أقارب فؤاد السنيورة أو سعد الحريري – بمن فيهم محافظ البنك المركزي نفسه – حاليًا للتحقيقات بتهمة الاختلاس.

لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف ، أو حتى بين الرجال الثلاثة إذا ضمنا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، مما يشير إلى اتساع ذلك ، وإزالة إمكانية تشكيل الحكومة.

من جهته ، كان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يرفض فكرة التناوب على الحقائب السيادية على مستوى الطوائف الدينية المختلفة ، متمنيًا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن.

علاوة على ذلك ، يشير مصدر إعلامي ، إلى ظهور مطالب جديدة على الملف الحكومي بإلحاح ، على سبيل المثال من النائب السابق وليد جنبلاط للحصول على وزارة الشؤون الاجتماعية.

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