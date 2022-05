La livre libanaise a atteint un nouveau plus bas historique au marché noir, avec un taux de change de 35 9000 LL/USD à l’achat et de 36 000 LL/USD à la vente.

Cette brusque détérioration, attendue par les spécialistes et les observateurs, est induite par la diminution des sommes injectées quotidiennement par la Banque du Liban via sa plateforme électronique Sayrafa. Ainsi, de nombreux importateurs dont ceux des médicaments qui ne sont plus désormais subventionnés y compris ceux à destination des patients souffrant de maladies chroniques ou de cancers sont obligés de recourir au marché noir afin de poursuivre leurs achats.

Cette nouvelle détérioration intervient alors que des manifestations se multiplient pour protester contre la dégradation des conditions sociales et économiques.