Le président de la république, le général Michel Aoun a appelé à l’intervention de la commission de surveillance électorale face aux importantes dépenses de certains candidats aux élections législatives prévues le 15 mai prochain devant une délégation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il a aussi indiqué que toutes les mesures ont été prises pour tenir les élections dans un climat de transparence et de liberté et aussi appelé à l’implication plus importante des femmes dans la vie politique.