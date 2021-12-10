اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا جديدًا معادلة يشهد أن شهادات COVID-19 الصادرة عن لبنان تعادل شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي.

شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي هي دليل على أن الشخص قد تم تطعيمه ضد COVID-19 ، أو تلقى نتيجة اختبار PCR سلبية ، أو تعافى من COVID-19. تم إطلاقه من قبل المفوضية الأوروبية في 1 يوليو 2021 لتسهيل التنقل الحر والآمن للأشخاص أثناء الوباء في الاتحاد الأوروبي ، انضم ستة وخمسون دولة ومنطقة في القارات الخمس إلى النظام ، غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. عن طريق قرار التكافؤ.

بالحصول على هذا المعادلة مع الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي ، انضم لبنان إلى نظام الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم في لبنان والذين يسافرون في منطقة شنغن يمكنهم الآن استخدام شهادات التطعيم الخاصة بهم للتنقل بحرية وأمان عبر القارة. اللقاحات المقبولة للسفر إلى أوروبا هي تلك المعترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية ، مثل Comirnaty (BioNTech و Pfizer) و Spikevax (Moderna) و Vaxzevria (AstraZeneca) و COVID-19 Vaccine Janssen. في الوقت نفسه ، وافق لبنان على الاعتراف بشهادات الأشخاص المسافرين إلى لبنان بشهادة رقمية من الاتحاد الأوروبي أو شهادة لقاح من بلد حقق أيضًا معادلة الاتحاد الأوروبي.

إلى جانب استئناف السفر الآمن ، يعتبر قرار التكافؤ خطوة مهمة للبنان في استجابته لتطور الوباء. في الأشهر الأخيرة ، قدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لوزارة الصحة العامة اللبنانية لتطوير شهادة COVID الرقمية الخاصة بها وتطبيق الهاتف المحمول. يوفر تطبيق الهاتف المحمول ، قيد المراجعة حاليًا ، لوزارة الصحة العامة التكنولوجيا للتحقق من شهادات لقاح COVID بشكل آمن ، على سبيل المثال في المطار أو المرافق العامة الأخرى. شهادات التطعيم المؤهلة في لبنان هي تلك المعترف بها من قبل السلطات المحلية. تقوم وزارة الصحة العامة حاليًا بالتحقيق في إمكانية تضمين النتائج السلبية لاختبارات وشهادات الاسترداد PCR في النظام.

قال رالف طراف ، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان: “بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ، قمنا بتطوير نظام الكمبيوتر والتكنولوجيا وراء شهادة COVID الرقمية الآمنة والمعتمدة للبنان. إنه يتعدى مجرد تسهيل السفر من وإلى أوروبا. وسيساعد ذلك لبنان على إدارة استجابته للفيروس ، خاصة خلال فترة العطلة المقبلة. “

سيدخل قرار اللجنة حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2021. جميع القرارات متاحة على الإنترنت . يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي على موقع الويب المخصص .