رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أشار مؤخرا إلى أن لبنان على وشك الانهيار “مثل أي دولة تسيطر عليها إيران” وأن الدولة العبرية تراقب الوضع.

وأشار إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية يتعاونان في هذا الشأن وأنهما سيكونان مستعدين مهما حدث قبل أن أشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية اعترضت أمس شحنة أسلحة كبيرة من لبنان.

وهكذا ألمح نفتالي بينيت إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاد الأرز بينما يتضاعف النقص في الضروريات الأساسية.

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