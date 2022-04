Lors d’une réunion d’un comité interministériel présidé par le Premier ministre Najib Mikati, le ministre du Travail Moustafa Bayram qui s’exprimait au nom des ministres présents a exhorté les Nations Unies et le HCR à assumer leur responsabilité car “le Liban ne peut plus supporter ce fardeau seul, sans aucune aide”, notant que contrairement aux Libanais, également touchés par une crise économique considérée comme l’une des pires depuis la moitié du XIXème siècle, une aide en espèces en dollars frais et une autre aide pour l’éducation, le loyer, l’hospitalisation et le chauffage sont versées à ces derniers.

Le ministre des Affaires sociales, Hector Hajjar, a également noté que la situation était “critique” et “très difficile”, la qualifiant de “catastrophe”.

ركز يحتل لبنان المرتبة الثانية بين الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين بالنسبة لعدد السكان المحليين (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعنوان الاتجاهات العالمية: النزوح القسري في عام 2019). يوجد في دولة الأرز أيضًا مجموعة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الذين كان وجودهم في أصل الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990. وفقًا للمفوض السامي لشؤون اللاجئين ، كان لدى لبنان 916156 لاجئًا سوريًا على أرضه في نهاية عام 2019 ، مقارنة بـ 949666 لاجئًا قبل عام. يُعتقد أن 910600 لاجئ هم من أصل سوري. للتذكير ، قدر تقرير أعدته وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2020 حول تأثير أزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني بين عامي 2011 و 2018 تكلفة وجود اللاجئين السوريين في لبنان ، مما أثر على الجميع. قطاعي التعليم والكهرباء ، ولكنهما تسببا أيضًا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بينما تأثر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة ظهرت في وضح النهار في عام 2019 واتسمت بتدهور سريع في التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار. وهكذا فقدت العملة الوطنية أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار. 82٪ من اللبنانيين سيعيشون الآن تحت خط الفقر و 36٪ في حالة فقر مدقع ، مما يؤدي إلى توترات مع اللاجئين السوريين. لكن بعض الأطراف السياسية رفضت حتى الآن مناقشة عودة اللاجئين السوريين برفضها مناقشة الإجراءات اللازمة مع دمشق ، حتى لو صادقت السلطات اللبنانية على خطة للترويج لهذه العودة في عام 2020. في مواجهة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، يحاول بعض اللاجئين السوريين والفلسطينيين وحتى اللبنانيين الهجرة إلى أوروبا ، لا سيما عبر القوارب المتجهة إلى قبرص. تم اعتراض العديد من القوارب في الأشهر الأخيرة.