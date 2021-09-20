معبد مخصص للرب فينيقية استشفاء أشمون ، يقع على بعد كيلومتر واحد من مدينة صيدا جنوب لبنان.

تم إدراجها الآن في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو بسبب أهميتها الأثرية.

شاهد الفيلم الوثائقي لدينا

من هو اشمون؟

في الأصل ، صياد شابة من قبر شمون بالقرب مما سيصبح بيروت ووقعت عشتروت في حبها بجنون ، كان على أشمون تشويه نفسها هربًا من الإلهة. ومع ذلك ، سيموت منها.

ثم سيعيده أستارتي إلى الحياة.

لذلك تذكر هذه القصة بقصة أسطورة أدونيس.

سيتم استيعابه في أسكليبيوس بين الإغريق وإسكولابيوس بين الرومان. حتى اليوم ، لا يزال أشمون رمزًا مهمًا للطب. في الواقع ، لا يزال صولجانه يستخدم كرمز: إنه الثعبان اللذان يلتفان حول عصا.

في أصل هذا الرمز الذي يستخدم على نطاق واسع اليوم كرمز للأطباء ، وجدت لوحة ذهبية بالقرب من معبد أشمون حيث تمثل إلهة الصحة هيجيا والإله أشمون في اليد اليمنى عصا يلتف حولها ثعبان .

أهمية معبد أشمون في صيدا

كما سيصبح أشمون راعي مدينة صيدا الفينيقية التي ستنظم مناسك الحج على مقربة منها. سيكون الدافع وراء اختيار الموقع هو وجود نهر الأولي الذي يتدفق في مكان قريب ومصدر يستخدم للحمامات الطقسية.

كان في عهد ملك صيدا اشمونازر الثاني- يوجد تابوتها الآن في متحف اللوفر – خلال الفترة الأخمينية سيبدأ بناء هذا المعبد.

كان الموقع حينها موضوعًا للعديد من التعديلات والإضافات بين نهاية القرن السابع قبل الميلاد. حتى القرنين السابع والثامن الميلاديين.

وبالتالي هناك أنماط مختلفة تتراوح بين التأثير الفارسي واليوناني واليوناني وحتى الروماني.

لم يتم اكتشاف المعبد حتى عام 1900 من قبل سارق الكنوز. قريباً ، سيتم إجراء حفريات رسمية للحفاظ على الاكتشاف الجديد.

في ذلك الوقت ، قام عالم الآثار الفرنسي موريس دوناند ، الذي اعتنى أيضًا بالموقع الأثري في جبيل ، بحفر الموقع بدقة من عام 1963 حتى بداية حرب لبنان في عام 1975.

القطع الأثرية لمعبد أشمون لا يزال يتعين عليها أن تخضع لعمليات السرقة. وهكذا ، في حين تم تأمين جزء من مجموعاته في جبيل من قبل مدير DGA موريس شهاب ونظرا لقربها من المخيمات الفلسطينية واحتمال وقوع سرقات من الموقع نفسه ، فإن 600 قطعة من هذه القطع التي كانت مخزنة هناك ستسرق عام 1981 ويعاد بيعها في السوق السوداء. تم العثور على 9 منهم فقط في عام 2009 وأعيدوا إلى لبنان. تم عرض 4 منهم في المتحف الوطني بعد إعادتهم من الولايات المتحدة في عام 2018.

تم استرداد الأجزاء المسروقة

خريطة الموقع

صيدا حرم اشمون مخطط. المصدر: https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2012_num_156_2_93623

الموقع الآن في حالة سيئة وبه بالإضافة إلى المنصة والمعبد نفسه ، فسيفساء وصهاريج كانت تستخدم للحمامات الطقسية.

من بين العناصر الرائعة التي لا تزال موجودة ، سلسلة من الأعمدة الرومانية من القرن الثالث الميلادي ، بناها الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس.

في زمن المسيحية باليو ، سقط الموقع تدريجيًا في النسيان. سيتم استخدام أحجاره أولاً لإصلاح الهياكل التي تضررت من زلزال عام 570 بعد الميلاد.

حتى أن عبادة أشمون ستكون ممنوعة في ذلك الوقت أثناء الاضطهاد الوثني عندما ماتت الإمبراطورية الرومانية. لكن، لن يتم تدمير المعبد مثل معبد عشتروت من أفقا .

بعد ذلك ، ستعيد الكنيسة البيزنطية ، الواقعة في الجوار ، استخدام بعض موادها. فسيفساء هذه الكنيسة هي التي يمكننا رؤيتها على الفور.

ستستمر ممارسة إعادة استخدام المواد هذه حتى القرن السابع عشر ، مع إعادة استخدام الحجارة لبناء جسر في عهد الأمير فخر الدين الثاني الذي أراد جعل مدينة صيدا عاصمتها الاقتصادية.

منبر معبد أشمون

في معبد أشمون ، تم العثور أيضًا على منصة ضخمة مكونة من كتلة متجانسة من الرخام مصدرها اليونان ومحتفظ بها اليوم في المتحف الوطني في بيروت. أنشأها الملك أشمونازر الثاني خلال القرن الخامس قبل الميلاد ، بينما كانت صيدا تحت التأثير الأخميني.

وفقًا للدراسات الأثرية التي تم إجراؤها ، سيتم توسيعها من قبل الملك بوداشتارت.

تظهر الآلهة اليونانية على العديد من النقوش البارزة على كل جانب. يبدو أن الأشكال قد تعرضت للتخريب على الوجوه على وجه الخصوص.

مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع

نصب تذكاري جديد للفن اليوناني في فينيقيا: “منبر” مزار أشمون في صيدا

عروش عشتروت من المتحف الوطني

عُثر على عروش عشتروت في معبد أشمون وهي معروضة الآن في المتحف الوطني في بيروت ، وهي تعود بشكل عام إلى العصور الفارسية والهلنستية والرومانية. يتم تمثيل الإلهة بصفاتها الحيوانية مثل أبو الهول المجنح أو سعفة النخيل أو حتى منبتيل أو حجر يرمز إلى الألوهية.

كما عُرضت الصور السابقة لمعبد أشمون في المتحف الوطني

الآن معروضة في متحف بيروت ، تم العثور على القرابين النذرية في الأصل في معبد أشمون.

تم العثور على 11 منهم هناك.

كما في جبيل ، حيث تم العثور على العديد من القرابين النذرية على شكل مرساة ، كانت عبادة أشمون هذه المرة مكرسة بشكل أساسي لعلاج أمراض الطفولة.

وهكذا ، كان من المعتاد تقديم تماثيل إلهية من الرخام ، وهي مادة باهظة الثمن مستوردة من اليونان وتظهر فيها أسماء الأطفال الذين سعى آباؤهم إلى الشفاء.

لمزيد من

الرخام اليوناني في فينيقيا. صعود وسقوط صيدا في الفترتين الفارسية والهلنستية

من بين المكتشفات الأخرى في مكان الحادث ، تابوت بشري من اللون الأسود أمفيبوليت التي تجدها اليوم في متحف اللوفر . سيكون من أول بانيها ، الملك اشمونازر الثاني ، حيث توجد العديد من النقوش.

للوصول الى هناك

اقرأ أيضا

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն