تذكر بعض المصادر إنشاء تصريح صحي لصالح الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتأثرين سابقًا بالفيروس التاجي في مواجهة ارتفاع عدد الزيادات في الحالات الجديدة التي يحتمل أن تكون ناجمة عن متغير دلتا ، كما هو الحال بالفعل في العديد من البلدان.

يجب أن يكون الأشخاص الذين تم تطعيمهم عبر منصة COVAX ولديهم بالفعل رمز الاستجابة السريعة أول من يستفيد منه ، وكذلك الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا والذين لديهم اختبار مصلي إيجابي.

يمكن توجيه هذه البطاقة الصحية في المقام الأول إلى الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى المطاعم والحانات الأخرى وكذلك إلى الأماكن العامة. تعتقد بعض المصادر أيضًا أن التطعيم يجب أن يكون إلزاميًا للعاملين في المجال الطبي.

كما سيتم ذكر تعزيز إجراءات التباعد مع خفض الحصص في المطاعم والأماكن العامة الأخرى بينما سيتم استبعاد تقييد جديد ، كما يطالب به البعض ، في الوقت الحالي ، بسبب ضغوط من بعض النقابات.

وتشير السلطات اللبنانية إلى أنه تم تشخيص 1104 حالة يوم الخميس 29 تموز / يوليو ، وهو رقم لا يزال أعلى من العائق الرمزي البالغ 1000 حالة. توفي 3 أشخاص أيضًا نتيجة مضاعفات فيروس كورونا COVID19.

تخشى السلطات المحلية من أن تؤدي الموجة الجديدة التي تؤثر على لبنان الآن إلى انهيار هياكل المستشفيات التي لم تعد قادرة على التعامل مع مثل هذه الصدمة ، في حين أن عدد الفحوصات الإيجابية يرتفع بشكل حاد ، وكذلك عدد حالات العلاج التي تجاوزت الآن عتبة 200 حالة هذا الخميس.

وبالتالي ، من المتوقع حدوث موجة جديدة من الوفيات في غضون أسابيع قليلة.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 559 473 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



1 104 cas ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 095 cas. 9 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 552 486 cas locaux et de 6 987 cas en provenance de l’étranger.



3 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 900 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 5.5 %.

242 personnes sont hospitalisées et 96 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 17 personnes placées sous respirateur. Combien de personnes ont été vaccinées? 24 635 personnes ont été vaccinées une première fois et 6 265 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 208 678 personnes ont reçu une première dose et 859 956 personnes ont reçu les 2 doses.

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