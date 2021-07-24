عاصمة جنوب لبنان ، كانت صور في الأصل جزيرة ، أصبحت طينية بعد بناء السد من قبل الإسكندر الأكبر للسماح بأخذها – ثم دخلت حقبة الهيلينية ثم الرومانية ، والتي لا يمكن للمرء إلا الإعجاب بها الآثار. أما البقايا الفينيقية فهي نادرة ، باستثناء تلك الموجودة في الجزء المغمور في البحر الذي لا يمكن زيارته بسهولة ، وبضعة أفدنة من السور الذي لم نتمكن من العثور عليه ، ولكن مع ذلك ، فإن تاريخه الفينيقي يستحق. أسهب في ذلك. إنها بالفعل واحدة من أقدم المناطق الفينيقية. يعتقد البعض أن الوجود البشري يعود إلى 2700 قبل الميلاد. يظهر في السجلات المضطربة للبشرية.

بعد احتلالها المتعاقب من قبل غزاة مختلفين من سواحلنا ، المصريون والبابليون والآشوريون والفرس ، إلخ … ، ستحتفظ صور باستقلال معين ، وتدافع بشدة إلى جانب كل من غزاةها ، وتضرب المال وتذهب إلى أبعد من ذلك. المستعمرات ، بما في ذلك قرطاج المعروفة من خلال صراع الأخوة بين ملك صور بجماليون وشقيقتها إليسا ومن سيذهب إلى حد التنافس مع روما وتهديدها أثناء ذلك ما يسمى الحروب البونيقية .

ستضع صور أيضًا علامة دائمة في تاريخنا الحديث مع وجود ملحوظ إلى حد ما في العهد القديم – ملك صور حيرام 1 بعد أن كلف حرفيه ببناء ما يسمى بهيكل سليمان في القدس – أو الأكثر إثارة للجدل جيسابيل ولكن أيضًا الأناجيل مع إحدى رحلات يسوع المسيح ، والرسائل ، مع القديس بولس الذي سيؤسس هناك إحدى الكنائس الأولى خارج الأرض المقدسة وسيُعقد مجلس هناك حتى عام 355 م.

لا يزال الوجود المسيحي قوياً وملحوظاً في الجزء المعروف بالبلدة القديمة بشوارعها الضيقة وحيث توجد كنائس المنطقة اليوم أيضًا. مجتمع الصيادين بشكل أساسي ، أدوات عملهم ، قوارب خشبية ضعيفة ، مزودة بمحركات منذ الستينيات ، تحمل أسماء مثل مارغريت ، جوزفين ، فيوليت ، إليان …

للإكتشاف

في الواقع ، تم تأطير البلدة القديمة من قبل الموانئ المصرية والصيدونية ، وهما ميناء صيدا الوحيد المتبقي ، والذي يعد أداة العمل الرئيسية لهذا المجتمع اليوم ، مع ارتباط غير عادي بهذه الأرض وتضحياتها. نلاحظ على وجه الخصوص صورة أحد الجنود الذين سقطوا في نهر البارد عام 2007 – الرقيب الشهيد روبير الياس العشي – فوق واجهة مقهى محلي – ملك عائلته – بينما نحن في المناطق الأخرى يدفنون ذكرياتهم بسرعة.

للإكتشاف

يقع مطعم الفنار في الطرف الجنوبي لمدينة صور ، بعيدًا عن المنارة ، في مكان ساحر وعند سفح ما كان في السابق ميناء صور المصري. لديها شاطئ ليس من الرمال ولكن من الحجارة الصغيرة التي تتيح لعملائها الوصول إلى نوع من حمامات السباحة المحفورة بشكل طبيعي في الصخور. المياه الفيروزية لطيفة ، والتيار المتوسطي جنوبي – شمال ، والبحر غير محمّل بالنفايات المعتادة من مناطق لبنانية أخرى ، والسلطات الإسرائيلية من جهتها تنظف شواطئها. درس لنا …

يتكون بيت الشباب هذا – وهو في الأصل منزل لبناني تقليدي لعائلة صالحة – من 10 غرف تلبي بشكل أساسي العملاء الأوروبيين – وهو تغيير عن الغزو العربي المعتاد في أماكن أخرى. باقي الزبائن محليين ، من الأزواج اللبنانيين الذين يبحثون عن هدوء الشاطئ الذي يهدأ على صوت الأمواج وليس موسيقى التكنو مثل الآخرين في جبيل … الموظفون لطيفون بمعنى أنهم ليسوا حاضرين دائمًا لمشاهدتك لاستخراج الأموال ولكن على العكس من ذلك ، فإن تقديرهم يكرمهم! لاحظ وجود قطة بجرس لن تتردد في سرقة بعض رؤوس الأسماك منك عن طريق التمسيد – وبشكل مدهش – بأطراف قدميك.

لذلك توجهنا نحو المقبرة الرومانية ، التي يحدها طريق ملكي بما في ذلك قوس النصر الرائع الذي ظهر حتى وقت قريب على الأوراق النقدية من فئة 50 ليرة ، وميدان سباق الخيل الروماني الذي لم يبق منه سوى عدد قليل من الأقسام. تقع هذه الآثار بالقرب من مخيم فلسطيني.

للإكتشاف

الملذات الصغيرة

تناول القهوة مع الصيادين في الميناء ، وتحدث مع آخر الحرفيين الذين قاموا بتجميع القارب ، وتناول وجبة على الشرفة المواجهة لبحر فيروزي نظيف.

اذهب لرؤية شاطئ السلاحف ، أحد آخر الشواطئ في لبنان ، وقد تم صب الخرسانة الأخرى.

بعض الروابط والمعلومات الإضافية:

أُدرجت مدينة صور في قائمة مواقع التراث العالمي منذ عام 1984. يمكننا أن نجد في موقع اليونسكو الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع.

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