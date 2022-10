Les biens du gouverneur de la Banque du Liban en France auraient été saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire pour blanchiment et détournement de fonds, indique l’Observatoire Européen pour l’Intégrité du Liban via son compte Twitter.

In #France 🇫🇷, following a #criminal procedure, various properties belonging to the Governor of #Lebanon’s Central Bank, Riad #Salame, have been seized. pic.twitter.com/Lyh4BU6J55