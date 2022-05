Une programmation de rendez-vous gratuits autour du livre et des idées, proposée tout au long du printemps à la médiathèque de l’Institut français du Liban à Beyrouth.

Le Printemps de la médiathèque est un programme d’ateliers, de rencontres et d’échanges avec des artistes, des auteurs, et des acteurs engagés pour le Liban de demain. Ils vous donnent rendez-vous au fil du printemps pour découvrir leurs univers et leurs livres, échanger sur leurs initiatives et leurs projets, pratiquer leurs disciplines.

Au mois de mai l’Institut français du Liban reçoit Henry Laurens, titulaire de la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France pour une rencontre autour de son nouveau livre « Le passé imposé ». Camille Ammoun, écrivain spécialiste des questions de développement urbain nous présentera ses livres, « Octobre Liban » et « Ougarit ». Myriam Nasr Shuman, viendra nous parler de l’aventure de l’Agenda Culturel dont elle est la directrice.

A ces rendez-vous s’ajoute une programmation spécialement pensée pour les plus jeunes avec des ateliers d’illustration et de bande dessinée proposés les jeudis à 16h, des ateliers d’écriture proposés aux 10-14 ans par l’autrice Caroline Torbey, les vendredis à 16h (sur inscription) et « L’heure du conte » offerte aux tout petits les samedis à 11h ! Et là aussi, l’intégralité des rendez-vous est en accès gratuit !

Retrouvez l’exhaustivité de la programmation sur le site internet de l’IFL : www.institutfrancais-liban.com et ci-dessous un bref aperçu des prochaines rencontres :

Jeudi 12 mai à 18h : Rencontre avec Henry Laurens, pour son nouveau livre « Le passé imposé »

Titulaire de la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe depuis 2003, au Collège de France, l’historien Henry Laurens est un auteur prolixe sur la région et un Habitué de l’Orient arabe, dans lequel il a séjourné à de nombreuses reprises depuis les années 1970, il poursuit une analyse à la fois sur l’histoire et sur les éléments constitutifs de la place spécifique de cette région du monde qui anime ses travaux et bien des passions contemporaines.

Grâce aux apports de l’Histoire, Henry Laurens questionne notre rapport au passé, source régulière de polémiques. A travers son livre « le passé imposé », il aborde ainsi les questions délicates de l’orientalisme, de la violence, de la mémoire, et du passé vécu, pour affronter les débats d’aujourd’hui autour du mouvement postcolonial

Rencontre suivie d’une vente / signature du dernier livre de l’auteur, avec la librairie Antoine.

Mardi 17 mai à 18h : Rencontre avec Camille Ammoun

Après des études en économie et sciences politiques effectuées à Beyrouth, Paris et Bologne, Camille Ammoun travaille pendant dix ans à Dubaï sur les questions de durabilité et de résilience urbaine.

En parallèle, il écrit son premier roman Ougarit (Éditions Inculte, 2019) qui, aux intrigues politique et policière, mêle une réflexion urbaine sur la ville de Dubaï et, à travers elle, sur la ville du XXIe siècle. Ougarit a reçu le Prix Écrire la Ville en 2020 et le Prix France-Liban de l’Association des Écrivains de Langue Française (ADELF) en 2019.

De retour au Liban en 2018, il s’engage contre la corruption et pour une réforme démocratique des institutions. Dans la foulée du mouvement de protestation d’octobre 2019, il écrit son deuxième livre, Octobre Liban (Éditions Inculte, 2020). Ce récit débute le 17 octobre 2019 avec la révolution libanaise et se termine le 4 août 2020 dans la désolation de l’explosion du port de Beyrouth. Octobre Liban est une déambulation dans une rue beyrouthine qui sert de support à une description de la corruption du système politique libanais.

Mardi 24 mai à 18h : Rencontre avec Myriam Nasr Shuman, directrice de l’Agenda Culturel

La promotion de la culture est le credo de l’Agenda Culturel, sa raison d’être, sa mission. Depuis 25 ans, l’agenda culturel œuvre à promouvoir les rendez- vous culturels du Liban, et par là, à encourager le développement de la vie culturelle dans le pays et soutenir les artistes libanais. Depuis début 2021, s’ajoute au titre Agenda Culturel un média en anglais, le MYM agenda, qui couvre l’actualité culturelle au Liban et dans tous les pays du proche et moyen Orient : www.mymagenda.com

Une rencontre pour raconter l’histoire de ce support incontournable.