Gaspard est professeur d’histoire à l’université spatiale de Mars. Sa conférence concerne les derniers soubresauts du leurre démocratique sur Terre. Il dit : ” J’ai quitté l’Amérique pour Mars. J’en ai eu assez de reconstruire un présent furtif, constamment criblé d’avancées futuristes aux directives mentales effrénées. Les meneurs du jeu sont épris de la provocation, d’envahir des terrains multiples, de transformer des données socio-économiques stables et d’innover avec des projections constantes.”

Abraham Lincoln avait réussi à abolir l’esclavage. Dans son discours de Gettysburg du 19 novembre 1863, il a exprimé une définition de la démocratie, … reprise en France dans l’article 2 de la constitution du 4 septembre 1958 : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Cependant, comment évaluer l’évolution d’un parcours de confiance composé pour les partis d’une superpuissance, si les bonnes affaires de l’accès à l’armement persistent, malgré l’accélération des fusillades et des victimes ? Ainsi l’ordre mondial est perturbé par des dispositions guerrières qui remettent en cause l’approvisionnement économique et le sort des populations depuis la guerre en Ukraine. La prévention sanitaire demeure d’ordre physique quoique menacée par une recrudescence de la froideur psychologique face aux valeurs humaines. Au lieu du, “il faudrait faire” dans un monde angoissé beaucoup préfèrent survivre au présent alors que paradoxalement, tout est proclamé au nom du respect du genre humain.

” Si notre sens du devoir nous l’interdit, alors n’écoutons que notre devoir, sans crainte et sans tiédeur. Ne nous laissons pas détourner par ces artifices pressants et sophistiqués qui nous assaillent – comme la recherche d’un compromis entre le vrai et le faux, aussi vaine que celle d’un homme qui ne serait ni vivant ni mort ; comme la politique du « que m’importe » sur une question qui importe à tout homme véritable ;… Ayons foi dans l’idée que le droit fait la force et, soutenus par cette croyance, osons jusqu’au bout accomplir notre devoir tel que nous le comprenons (94).”

Lincoln à Cooper Union, le 27 Février 1860, à New York City. Une analyse rhétorique du texte, 2011, Open éditions journals.

“« Assez » : Joe Biden a scandé ce mot comme une supplique tout au long d’une allocution solennelle prononcée à la Maison Blanche, jeudi 2 juin, après une série de tueries de masse. Le président américain s’adressait à la fois à l’opinion publique et aux élus au Congrès, pour les appeler à agir enfin en matière de contrôle des armes. « Au nom de Dieu, combien de carnages de plus sommes-nous prêts à accepter ? », lançait-il. Cette nouvelle intervention sur un sujet qui lui tient à cœur intervient alors qu’un groupe de neuf sénateurs des deux bords travaille sur des mesures a minima, qui ne sont même pas certaines de recueillir un soutien parlementaire suffisant.” lemondefr. 3. 6. 2022.

Chez nous, c’est le monde à l’envers, après un centenaire de faits accomplis. Désormais, la logique délibérée et citoyenne pénètre au parlement libanais. Néanmoins, comment cheminer avec les vieilles tendances du suivisme vers des éléments constructifs qui répondent aux seules urgences communes ? “Observons maintenant le désespéré. Pour lui, un problème est juste une nouvelle occasion de se confronter à l’échec et à la défaite. Toute la différence entre l’optimiste et le désespéré est là: l’un voit dans le problème une occasion de gagner, l’autre un moyen de perdre. Un problème est donc ce qu’on en fait.” Paul G. Quinnett. 1987. La terrible réalité est que pour tant de hauts placés, les personnes de conditions serviles ont la côte. Le malheur et la souffrance des gens, les tragédies humaines et le désarroi extrême avant un passage suicidaire restent pour eux des constatations regrettables, des histoires analysées et comparées.