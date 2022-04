L’armée libanaise a indiqué avoir arrêté 5 passeurs désignés par leurs initiales (kh.kh), (a.t), (m.n), (f.a.) et (kh.h) sur le départ à bord d’un navire avec à son bord 85 personnes à une destination non précisée.

Elle indique que ces 5 passeurs ont collecté auprès des 85 migrants environ 400 000 USD. Le bateau a été saisi et les personnes ont été déférées devant les autorités judiciaires compétentes.

Cette information intervient quelques jours après le drame de Tripoli qui a fait 7 morts lors d’une tentative de passage illégal depuis le Liban vers l’Italie. Un bateau, avec à son bord également plus de 80 personnes avait alors fait naufrage suite à une collision avec un patrouilleur de l’armée libanaise qui tentait d’empêcher leur départ. Si l’armée libanaise indique que ce navire avait volontairement heurté son patrouilleur, des migrants qui étaient sur celui-ci accusent les militaires libanais d’avoir volontairement percuté le bateau. Les recherches en vue de découvrir les corps des personnes disparues se poursuivent toujours actuellement.