في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب / أغسطس 2020 ، أعرب العالم أجمع عن تضامنه مع الشعب اللبناني.

منذ ذلك الحين ، وإلى جانب إضعاف المؤسسات القضائية اللبنانية ، تظهر الأنباء أن القاضي طارق بيطار المسؤول عن التحقيق في هذا الانفجار يتعرض لضغوط واعتداءات شخصية وتهديدات.

إن هذه الأعمال التي تقوض استقلال القضاء تقوض سيادة القانون. تعرب الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاة القضائيين عن تضامنها ودعمها المعنوي للقضاة اللبنانيين ، ولا سيما القاضي بيطار ، وكذلك للمجلس الأعلى للقضاء اللبناني ، وهو أحد الأعضاء المؤسسين والعاملين في المجلس ، التي يكون اختصاصها الأساسي هو ضمان حسن سير عمل القضاء وكرامته واستقلاله.

حول RFCMJ :

تجمع الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاة ، والمعروفة أيضًا باسمها المختصر RFCMJ ، المؤسسات ذات الاختصاص القضائي في مسائل الأخلاقيات القضائية في البلدان الناطقة بالفرنسية. يعزز التعاون من خلال تفضيل تبادل المعلومات والخبرة والمعرفة.