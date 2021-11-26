تحت الرعاية السامية لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لاريشر ، انعقد يوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر في قصر لوكسمبورغ ، مقر مجلس الشيوخ ، لدعم الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة غير مسبوقة. كان العمل الإنساني الذي قامت به منظمة فرسان مالطا في لبنان في قلب النقاش ، بحضور العديد من الشخصيات من العوالم الطبية والصيدلانية والزراعية والجمعوية ، فضلاً عن نواب ووزراء ، ولا سيما من موناكو وألمانيا. لهذه المناسبة.

وأكد العديد من المتحدثين تمسكهم بأرض الأرز وذكروا الحاجة إلى دعم شعبها في حالة من الفوضى الكاملة. ولهذه الغاية ، أشاروا إلى العمل الميداني النموذجي الذي تقوم به منظمة فرسان مالطة لمساعدة السكان وتخفيف معاناتهم.

وكان من بين المتحدثين السيدة كريستين لافارد ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية ، والسيد ألبرت كفوري ، رئيس جمعية مالطا ولبنان ومقرها فرنسا ، ومدير المؤتمر.

تم ذكر مختلف أقطاب عمل منظمة فرسان مالطا لبنان من قبل المسؤولين للاستجابة للأزمة الطبية والاجتماعية والأغذية الزراعية.

اختتم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارش الندوة إلى جانب السيد مروان صحناوي ، رئيس منظمة فرسان مالطا في لبنان.

وشدد الرئيس لاريشر على أهمية لبنان وشدد على أن هذا البلد يجسد ، رغم كل الصعوبات التي يواجهها ، صموده وأمله ، بفضل تنوعه وتراثه الثقافي. بلد رمزي لطالما كان مثالاً ، يحمل رسائل متعددة الثقافات للعالم. وأخيراً دعا إلى تنظيم مؤتمر لبناني حول سيادة لبنان ، بدعم من مجموعة أصدقاء لبنان والشركاء الإقليميين.

من جهته ، شدد السيد مروان صحناوي على ضرورة إنقاذ هوية لبنان ذاتها ، مختبر العيش المشترك ، ودعم اللبنانيين النازحين بكرامة محتقرة ، للسماح لهم باستعادة الأمل في المستقبل. وشكر أخيرًا الشركاء الحاضرين على تعاونهم والمساعدة التي قدموها إلى لبنان جنبًا إلى جنب مع منظمة فرسان مالطا ، بحيث تظل هي الرسالة القطرية التي يُقصد أن تكون.