القرار الأخير لمصرف لبنان ، قرر محافظه رفع سعر صرف منصته الإلكترونية صيرفة إلى 15200 ليرة لبنانية / دولار يوم الجمعة ، ويبدو أنه يعترف بالفشل المتتالي لأسعار الصرف البالغة 3900 ليرة / دولار أمريكي ثم 12000 ليرة لبنانية /. استخدمه الدولار الأمريكي سابقًا ولكنه لا يزال يفشل في إدراك فشله في توحيد أسعار الصرف.

للتذكير ، يسمح هذا المعدل للمودعين الذين يقبلون التعميم 158 على وجه الخصوص أن يتمكنوا من سحب 400 دولار أمريكي نقدًا و 400 دولار أمريكي بما يعادله لبناني بهذا التكافؤ والذين يقبلون بالتالي خصمًا بنسبة 25٪ من مبالغهم في البنك على مبلغ صغير نسبيًا كميات.

لكن هذا القرار الجديد ، إذا كان يؤيد تدهور تكافؤ الليرة اللبنانية ويؤدي إلى الاعتراف بحكم الأمر الواقع بأن السعر الرسمي لليرة اللبنانية أمام الدولار قد عفا عليه الزمن ، فإنه يؤدي أيضًا إلى خلق غير منضبط في نهاية العرض النقدي. .

تؤدي الزيادة في الخلق النقدي مقارنة بغياب خلق الثروة المكافئة إلى تضخم سريع ، وهذا هو الحال حاليًا. كانت هذه مشكلة لبنان منذ 30 عاما. لقد كان اقتصادًا ريعيًا بدون خلق فعال للثروة. انفجرت الفقاعة النقدية التي وضعها مصرف لبنان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في أوائل عام 2019.

ومع ذلك ، وفقًا لرياض سلامة في عام 2019 ، فإن النقص في الدولار الذي أثر على بلد الأرز كان بسبب المشاكل اللوجستية للبنوك الخاصة لتكون قادرة على أن تكون قادرة على الحصول على فواتير خضراء شهيرة ثم الاعتراف بها ، في نهاية ذلك العام . ، أن الاقتصاد المحلي كان اقتصادًا نقديًا ، ثم ذهب إلى حد اتهام المودعين بالمسؤولية عن هبوط الجنيه إلى السوق السوداء من خلال تخزين الدولارات في المنزل لعدم الثقة في النظام المالي ، مما يدل أيضًا على فقدان الثقة في نفسه ، ولكن ما لا يبدو حتى اليوم أنه لا يقبله.

ثم الخروج من النظام النقدي ومزاياه. ومع ذلك ، يصر مصرف لبنان على الادخار ، لا الودائع ، بل البنوك ، مما يسمح لها بنقل خسائر هذا القطاع إلى المودعين وليس إلى المسؤولين عنها ، أي قادة البنوك وغيرهم. حتى ، السلطات الرقابية ، وهذا يعني نفسها.

وهو بذلك يزيد من صعوبة البنوك اللبنانية. وبالفعل ، قاموا بوضع دولارات عملائهم في بنك لبنان الذي أعطاهم هو نفسه الليرة اللبنانية بأسعار فائدة أعلى. وبالتالي ، فإن البنوك مدينة بالدولار لعملائها وليس لديها سوى الليرة اللبنانية التي ينهار سعرها ، مما يفاقم الخسائر في هذا القطاع.

يتوافق M1 مع العملات المعدنية والأوراق النقدية والمبالغ المتاحة في الحسابات الجارية ، أي الأصول التي يمكن استخدامها على الفور.

ومن المفارقات أنه إذا زاد M1 بشكل كبير جدًا ، فلن يكون هذا هو الحال مع M2 أو M3 ، اللذان انخفضا خلال نفس الفترة. وهذا يدل على أن الاقتصاد اللبناني أصبح اقتصادًا نقديًا وأن مبالغ كبيرة خرجت من النظام المصرفي والنقدي.

M2 يتوافق مع M1 + الحسابات الجارية والقروض قصيرة الأجل

إن خلق تضخم لتحفيز الاقتصاد وبالتالي تكوين الثروة لن يكون مشكلة في حد ذاته. لكن خلق تضخم بدون نشاط اقتصادي يزيد من تفاقم الأزمة.

لذلك ، كان رد فعل مصرف لبنان هو رد المطبعة ، وبالتالي خلق أموال من العدم ، دون خلق الثروة. يشبه إلى حد ما الأرباح الائتمانية الكبيرة التي أعلنها محافظ مصرف لبنان من خلال طباعة النقود التي لم تكن في الواقع مضمونة بضمانات ، مما أدى بالتالي إلى حدوث تضخم.

السياسة النقدية لمصرف لبنان هي أصل 70٪ من الأزمة الحالية ، وهي مسؤولية تزداد خطورة لأنه من أجل الاستمرار في جذب الأموال الأجنبية بشكل مصطنع ، فقد حافظ البنك المركزي بشكل مصطنع على قيمة ثابتة لـ الجنيه مبالغ فيها.

هذه المسؤولية أكثر خطورة لأنها لم تستجب بأي حال من الأحوال لمسؤوليتها الأساسية ، أي مصالح المودع.

كما أنها تتحمل المسؤولية الأساسية عن تدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار بسبب سياستها في زيادة المعروض النقدي بمعدل قياسي دون أي رقابة في محاولة لتعويض غياب العملات الأجنبية والتجميد. رأس المال داخل البنوك المحلية بعد قيامها من جانب واحد بتأسيس ضوابط على رأس المال.

إذا كان من المستحسن اليوم البحث عن المسؤوليات في مواجهة تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار – 92٪ مقارنة بسعرها قبل عامين – والتضخم الذي تسبب في فقدان القوة عند غالبية السكان. يعاني الآن من عدم القدرة على أكل ما يشبع ، وهو فوق مستوى مصرف لبنان الذي يجب أن ننظر إليه الآن.

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