فئة 100 دولار. مصدر الصورة: Libnanews.com
فئة 100 دولار. مصدر الصورة: Libnanews.com

أشارت كل من السفارة الأمريكية ومصرف لبنان في بيانين منفصلين إلى أن الأوراق النقدية القديمة من فئة 100 دولار لا تزال صالحة بقيمتها ، وسط شائعات محلية بأنهم فقدوا قلوبهم أو أنهم فقدوا قلوبهم. 96.

في تغريدة ، أشارت سفارة الولايات المتحدة في لبنان إلى أن “سياسة حكومة الولايات المتحدة هي أن تكون جميع النماذج الورقية للاحتياطي الفيدرالي قانونية أو صالحة قانونيًا للمدفوعات ، بغض النظر عن تاريخ الإصدار. تتضمن هذه السياسة جميع قصاصات ورق الاحتياطي الفيدرالي من عام 1914 حتى يومنا هذا.

إضافة إلى ذلك ، اتهم مكتب العلاقات العامة في مصرف لبنان بعض البنوك ومؤسسات الصرافة بتقاضي عمولات “لأنها تعتبر قديمة أو غير صالحة للتداول” ، وهذا غير صحيح.

وهكذا يشير مصرف لبنان إلى أن قيمة الأوراق النقدية الأمريكية يحددها مكتب الحفر والطباعة ، وهو وكالة تابعة لخزانة الولايات المتحدة فيما يتعلق بمصرف لبنان مقابل الليرة اللبنانية.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Newsdesk Libnanews
http://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here