أشارت كل من السفارة الأمريكية ومصرف لبنان في بيانين منفصلين إلى أن الأوراق النقدية القديمة من فئة 100 دولار لا تزال صالحة بقيمتها ، وسط شائعات محلية بأنهم فقدوا قلوبهم أو أنهم فقدوا قلوبهم. 96.

في تغريدة ، أشارت سفارة الولايات المتحدة في لبنان إلى أن “سياسة حكومة الولايات المتحدة هي أن تكون جميع النماذج الورقية للاحتياطي الفيدرالي قانونية أو صالحة قانونيًا للمدفوعات ، بغض النظر عن تاريخ الإصدار. تتضمن هذه السياسة جميع قصاصات ورق الاحتياطي الفيدرالي من عام 1914 حتى يومنا هذا.

سياسة الحكومة الخاصة بالضمانات الحكومية ، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة جميع الأنواعhttps://t.co/9eWVCjFOg2 – السفارة الأمريكية في بيروت (usembassybeirut) 7 كانون الأول 2021

إضافة إلى ذلك ، اتهم مكتب العلاقات العامة في مصرف لبنان بعض البنوك ومؤسسات الصرافة بتقاضي عمولات “لأنها تعتبر قديمة أو غير صالحة للتداول” ، وهذا غير صحيح.

وهكذا يشير مصرف لبنان إلى أن قيمة الأوراق النقدية الأمريكية يحددها مكتب الحفر والطباعة ، وهو وكالة تابعة لخزانة الولايات المتحدة فيما يتعلق بمصرف لبنان مقابل الليرة اللبنانية.