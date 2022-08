Une évasion a eu lieu au niveau de la prison d’Adlieh tenue par la Sûreté Générale et située près du palais de justice de la capitale. Celle-ci héberge généralement des ressortissants étrangers rentrés illégalement au Liban ou encore ayant accomplis certains méfaits et en majorité des ressortissants syriens et palestiniens. Quelques libanais sont également présents en son sein.

Cers derniers auraient réussi à s’emparer d’un outil non précisé pour l’heure et ainsi forcer les grilles de la prison à l’aide probable d’éléments extérieurs à l’établissement. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la situation.

Les services de sécurité tentent aussi de retrouver les personnes s’étant échappés de prison.