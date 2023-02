Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – L’armée libanaise a annoncé, dans un tweet mardi, que 15 membres de son régiment du génie se rendront à Damas pour aider aux opérations de recherche et de sauvetage suite au tremblement de terre meurtrier qui a secoué la Syrie et la Turquie dans la nuit de dimanche à lundi.

Par ailleurs, le ministre sortant des Travaux publics et des Transports, Ali Hamiyé, a annoncé qu’une équipe conjointe de la Croix-Rouge libanaise, des pompiers de Beyrouth, de la Défense civile, de l’armée et de l’autorité de gestion des catastrophes s’est rendue ce matin en Syrie pour aider à la recherche et aux opérations de sauvetage.

