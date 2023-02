Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef de la CGTL, Béchara Asmar, a annoncé le refus catégorique de la décision du ministre de l’Économie, Amin Salam, de tarifier les produits alimentaires en dollar, appelant à la remise en question immédiate de cette décision.

Selon Asmar, cette décision est anticonstitutionnelle et illégale et n’a pas été partagée avec la CGTL ni avec les consommateurs et les associations qui les représentent.

Asmar a affirmé que la CGTL refuse ladite décision et appelle à son annulation immédiate.

==============D.CH.