Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) – L’auteur des coups de feu ayant blessé deux personnes, un père et son fils, samedi matin à Jérusalem-Est est un Palestinien âgé de 13 ans, a indiqué la police israélienne dans un communiqué.

L’attaque a été perpétrée sur le site archéologique de la Cité de David, dans le quartier palestinien de Silwan, et l’adolescent, originaire de la partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël, a été “neutralisé et blessé”.

