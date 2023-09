Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le deacute;puteacute; Sajih Attiyeacute; a eacute;crit sur son compte X-Twitter: Je pense qursquo;aujourdrsquo;hui a commenceacute; le travail seacute;rieux pour la collecte des redevances des fonds maritimes publics, car lrsquo;armeacute;e est lrsquo;institution la plus compeacute;tente pour proceacute;der agrave; un recensement complet et preacute;cis du domaine maritime public. Merci M.le ministre des Transports et des Travaux publics. Merci lrsquo;armeacute;enbsp;raquo;