Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Sur son compte twitter, le député Ghada Ayoub a écrit : “Aujourd’hui, plus que jamais, il faut exercer plus de pression pour nommer une commission internationale d’enquête, afin d’éviter que l’enquête ne soit diluée. Il faut que justice soit faite. Liberté pour William Noun et justice pour les familles des victimes et des blessés.”