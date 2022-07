Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Les prix de l’essence à 95 et 98 octane ont baissé vendredi.

Les prix des bidons d’essence de 95 et 98 octane ont ainsi baissé de 14.000 livres libanaises et coûtaient vendredi matin respectivement 591.000 et 603.000 LL, retrouvant leur niveau d’avant mercredi. Les 20 litres de diesel, utilisé par les véhicules, augmentent de 2.000 LL et coûtent 649.000 LL. La bonbonne de gaz domestique revient à 314.000 LL après une hausse de 3.000 LL.

Le prix du mazout, utilisé notamment pour alimenter les générateurs privés et tarifé en dollars, passe de 1.047 dollars le kilolitre à 1.035 USD après une baisse de 12 dollars.

