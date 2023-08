Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le deacute;puteacute; Gebran Bassil, chef du Courant patriotique libre (CPL) a eacute;crit sur la plateforme laquo; X raquo; : laquo; 109 Syriens de Chypre sont entreacute;s au Liban, malgreacute; le refus de la preacute;sidence du gouvernement, du ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;res, du ministegrave;re de l#39;Inteacute;rieur et du ministegrave;re de la Deacute;fense et de la Sucirc;reteacute; geacute;neacute;rale. Est-il possible de savoir qui a accepteacute; de les laisser entrer ?nbsp;raquo;

laquo;nbsp;Une question adresseacute;e aux cinq parties. Nous nous tuons pour renvoyer les deacute;placeacute;s en Syrie, et nous luttons contre l#39;Europe et le monde entier, et qui ose effronteacute;ment passer un accord avec un pays europeacute;en pour en renvoyer un certain nombre au Liban ? Personne ne nous dit qu#39;ils ont eacute;teacute; transfeacute;reacute;s aux frontiegrave;res syriennes, car nous connaissons bien l#39;histoire de milliers de Syriens qui se sont faufileacute;s au Liban par des passages illeacute;gauxnbsp;raquo;, a-t-il dit.

laquo;nbsp;C#39;est un crime contre le pays, et ses auteurs sont responsables de la seacute;curiteacute; du paysquot;, a-t-il clameacute;.

=========N.A.