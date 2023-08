Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le preacute;sident du Courant patriotique libre, le deacute;puteacute; Gebran Bassil, a eacute;crit sur la plateforme quot;Xquot;: laquo;Depuis 2005, le geacute;neacute;ral Aoun reacute;clame un audit juricomptable.Mais il a rencontreacute; une forte opposition de la part du systegrave;me. Enfin, le premier rapport a vu le jour avec un retard consideacute;rable et dans une version incomplegrave;te en raison des entraves de Salameacute; et de son refus de fournir de nombreuses donneacute;es demandeacute;es par l#39;entreprise. Cela seul meacute;rite des poursuites peacute;nales. Le rapport a reacute;veacute;leacute; de nombreuses violations et deacute;tournements de fonds publics et de deacute;pocirc;ts. Et le plus grave, c#39;est que le coucirc;t des ingeacute;nieries financiegrave;res, en plus des primes, s#39;eacute;legrave;ve agrave; 76 milliards de dollars, soit l#39;eacute;quivalent du deacute;ficit financier. C#39;est un crime financier sans preacute;ceacute;dent dans l#39;histoire de l#39;humaniteacute;, et il incombe agrave; la justice d#39;enquecirc;ter et au Parlement de prendre des mesures, car les Libanais ont le droit de savoir qui a voleacute; leur argent. Nous sommes confronteacute;s agrave; un crime ineacute;dit au Liban : la responsabilisation et non l#39;amnistie ! Le rapport condamne une peacute;riode politique dans son ensemble, ainsi que le systegrave;me dont le treacute;sorier est le gouverneur de la Banque centrale. Ils nous ont combattus de toutes les maniegrave;res possibles et ont acheteacute; la loyauteacute; de juges, de journalistes et de politiciens. Il est apparu clairement combien ils eacute;taient corrompusquot;.