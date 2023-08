Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Le bloc quot;Liban fortquot; a tenu, mercredi soir,nbsp; une reacute;union extraordinaire preacute;sideacute;e par le deacute;puteacute; Gebran Bassil, au cours de laquelle il a discuteacute; de la question de la session leacute;gislative agrave; laquelle il est convoqueacute; demain, jeudi, et a deacute;cideacute; de ne pas y participer car l#39;ordre du jour proposeacute; ne relegrave;ve pas de la condition de neacute;cessiteacute; extrecirc;me, conformeacute;ment au principe adopteacute; par le bloc pour participer aux sessions leacute;gislatives en l#39;absence du preacute;sident de la Reacute;publique, sous le titre de quot;leacute;gislation de neacute;cessiteacute;quot;. Le bloc souligne l#39;importance des lois proposeacute;es et sa contribution significative agrave; leur proposition, leur discussion et leur transmission agrave; l#39;Assembleacute;e geacute;neacute;rale.

Cependant, il ne voit aucune urgence pressante qui justifie leur promulgation agrave; ce moment, d#39;autant plus qu#39;il existe toujours quelques points poleacute;miques autour de certaines d#39;entre elles, et qu#39;il n#39;est pas possible de s#39;en remettre agrave; un gouvernement inteacute;rimaire illeacute;gitime et inconstitutionnel pour exeacute;cuter ces lois.nbsp;

De mecirc;me, la lettre franccedil;aise adresseacute;e au preacute;sident du bloc a eacute;teacute; discuteacute;e, ainsi que la maniegrave;re d#39;y reacute;pondre de faccedil;on agrave; renforcer la positiviteacute; du parti pour parvenir agrave; des solutions consensuelles sur la preacute;sidence de la Reacute;publique, avec des conditions objectives speacute;cifiques lieacute;es au programme du dialogue, agrave; sa dureacute;e limiteacute;e et agrave; sa relation aux sessions eacute;lectorales successives, tout cela sans gaspiller du temps et s#39;en servir pour changer les circonstances et l#39;imposition d#39;un preacute;sident d#39;une partie agrave; une autre.