Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a évoqué dimanche les manifestations de l’effondrement, illustrées dans un dollar sans plafond, la pauvreté en croissance, la montée du prix du carburant, le chaos dans le marché des médicaments et au sein de secteur éducatif, ainsi que dans l’administration publique et le pouvoir judiciaire où les juges appliquent des agendas politiques.

Lors d’une conférence de presse, Bassil a ajouté que le commandant en chef de l’armée transgresse les lois de la défense et de la comptabilité publique, s’accapare les prérogatives du ministre de la Défense et dispose des fonds de l’armée à sa guise.

Il a également évoqué le Premier ministre qui émet des décisions illégales, dont récemment placer des directeurs généraux à sa disposition.

Bassil a souligné que jusqu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de décision étrangère de faire exploser la situation locale, ni une décision intérieure de provoquer un combat. Cependant, il a mis en garde contre le chaos que pourrait provoquer la crise socio-économique.

« Ne voyez-vous pas comment ils manipulent le dollar et la justice dans le but de provoquer une explosion et de saper l’enquête européenne ? a-t-il enfin interrogé.

