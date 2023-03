Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du Courant Patriotique Libre, le député Gebran Bassil, a reçu le chargé d’affaires syrien Ali Daghman, et les deux ont souligné l’importance d’établir les meilleures relations entre les deux pays. Lors de la réunion, Bassil a rappelé sa position stricte d’il y a plus de 5 ans sur la nécessité que la Syrie refasse partie de la Ligue arabe, et qu’elle soit dans le coeur arabe au lieu de la jeter dans les bras du terrorisme. Il a été convenu que les Syriens déplacés devaient retourner dans leur pays dans l’intérêt commun libanais et syrien, et que les politiques internationales adoptées sont le premier obstacle à la réalisation de ce retour.

