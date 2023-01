Agence Nationale d’Information (NNA)

Dans un communiqué, le gouverneur de la Banque du Liban a indiqué que le Comité d’investigation spécial (CIS) de la Banque centrale réuni en présence de tous ses membres en date du 26/1/2023 a décidé de geler les comptes des noms mentionnés ci-dessous, qui ont figuré sur les listes de l’Office of Foreign Assets Control OFAC le 24 janvier 2023, et ce, auprès de toutes les banques et institutions financières opérant au Liban:

· Hassan Ahmad Mokalled né le 17/2/1967

· Rani Hassan Mokalled né le 29/10/1998

· Rayane hassan Mokalled né le 25/10/1993

· CTEX Exchange SAL

· Lebanese Company For Information and Studies SAL