Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le président du Parlement, Nabih Berri, a convoqué les commissions parlementaires des Finances et du Budget, de l’Administration et de la Justice, de la Défense nationale, de l’Intérieur et des Municipalités, de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et d la Planification, à une séance conjointe mercredi 12 avril 2023 à 11H00.

==========N.A.