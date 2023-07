Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le preacute;sident du Parlement, Nabih Berri, a publieacute; mardi une deacute;claration en commeacute;moration du 17e anniversaire de la guerre israeacute;lienne de juillet 2006 contre le Liban, dans laquelle il a souligneacute; que les divergences politiques ne devaient pas aveugler les Libanais quant aux intentions hostiles d#39;Israeuml;l.

nbsp;

nbsp;Il a ajouteacute; que quot;l#39;appartenance nationale et la deacute;fense de la souveraineteacute;, de l#39;indeacute;pendance et de l#39;identiteacute; n#39;est pas un point de vue ; cela part plutocirc;t du sud face agrave; l#39;hostiliteacute; et agrave; la cupiditeacute; d#39;Israeuml;lquot;.

nbsp;

nbsp;

==========N.A.