Agence Nationale d’Information (NNA)

nbsp;

ANI – Les preacute;sidents du Parlement, Nabih Berri, et du gouvernement, Najib Mikati, sont arriveacute;s agrave; l#39;aeacute;roport international Rafic Hariri de Beyrouth pour se rendre agrave; la plateforme de forage d#39;exploration peacute;troliegrave;re et gaziegrave;re du bloc ndeg;9, afin de suivre le deacute;marrage des travaux logistiques. La deacute;leacute;gation comprend eacute;galement le ministre de l#39;Energie et de l#39;Eau, Walid Fayyad.

nbsp;

nbsp;

=======N.A.