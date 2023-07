Berri: Toutes les parties politiques doivent évoquer le triptyque de l’armée d’honneur, de sacrifice et de loyauté pour le Liban

Publicité

ANI – Le preacute;sident du Parlement, Nabih Berri, a feacute;liciteacute;, agrave; l#39;occasion du 1er aoucirc;t, la direction, le commandant, les officiers, les sous-officiers et les soldats de l#39;armeacute;e libanaise, notant les quot;sacrifices que lrsquo;institution a consentis pour l#39;uniteacute; du Liban et la preacute;servation de la souveraineteacute; et la paix civilenbsp;raquo;.

quot;Toutes les parties politiques doivent eacute;voquer le triptyque de l#39;armeacute;e dans l#39;honneur, le sacrifice et la loyauteacute; pour le Liban et la libeacute;ration de ce qui reste de sa terre de l#39;occupation israeacute;liennenbsp;raquo;, a-t-il dit.

Le preacute;sident Berri a eacute;galement appeleacute; par teacute;leacute;phone le commandant en chef de lrsquo;armeacute;e, le geacute;neacute;ral Joseph Aoun, pour le feacute;liciter agrave; l#39;occasion de la fecirc;te de l#39;armeacute;e.

