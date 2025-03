Beyrouth : la renaissance culturelle dans un chaos persistant

- Advertisement -

En ce début mars 2025, Beyrouth, cœur battant du Liban, témoigne d’un renouveau artistique qui défie les multiples crises ayant frappé le pays. L’explosion du port le 4 août 2020 a tué 218 personnes et ravagé des quartiers comme Mar Mikhaël et Gemmayzé, foyers culturels de la capitale. La crise économique débutée en 2019 a dévalué la livre libanaise de plus de 90 %, plongeant 80 % de la population sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale en 2024. La pandémie de Covid-19 a aggravé cette situation, et les bombardements israéliens, intensifiés depuis septembre 2024, ont causé des milliers de morts et déplacé plus d’un million de personnes d’après l’ONU en octobre 2024. Malgré cela, la scène artistique beyrouthine renaît, portée par une créativité qui refuse de céder au désespoir.

Beyrouth a longtemps été un carrefour culturel, surnommée la « Suisse du Moyen-Orient » pour son cosmopolitisme. En 2017, plus de 400 expositions annuelles animaient la ville, un chiffre réduit par les crises mais qui montre une vitalité historique. Aujourd’hui, alors que l’économie stagne et que le salaire minimum équivaut à 20 dollars réels mensuels, les artistes locaux, galeristes et collectifs s’accrochent à leur art comme à un acte de résistance, cherchant à préserver l’identité libanaise et à redonner espoir à une société fracturée.

Réouverture des galeries et espaces d’art : un retour à la vie malgré les cicatrices

La réouverture des galeries et espaces d’art à Beyrouth incarne ce renouveau malgré des défis logistiques et financiers. Après l’explosion de 2020, Marfa’ Gallery près du port a été endommagée mais a repris ses activités en janvier 2021 avec une exposition sur l’eau. Tanit Gallery, également touchée, a rouvert la même année, et Saleh Barakat Gallery à Clemenceau est restée active. En septembre 2024, les bombardements ont forcé une nouvelle fermeture temporaire, mais Marfa’ a accueilli une exposition collective en décembre, Tanit a repris en février 2025 avec des œuvres de Roy Dib, et Saleh Barakat a maintenu des accrochages hybrides. Ces lieux fonctionnent avec des moyens réduits – fenêtres couvertes de bâches, éclairage limité par une alimentation électrique à 4 heures par jour en 2024 – dans un pays où les subventions culturelles sont quasi inexistantes.

Nouveaux espaces et initiatives audacieuses

De nouveaux espaces émergent dans ce contexte. Mojo Art Gallery, née en 2021 dans un local ravagé par l’explosion, a organisé des expositions régulières, et en janvier 2025, elle a présenté une série sur la résilience urbaine. LT Gallery à Mar Mikhaël, ouverte en 2019, mise sur des œuvres accessibles et a exposé Jean-Marc Nahas en février 2025. Rebirth Beirut, créée après 2020, a rouvert un espace en février 2025 avec une exposition de Rached Bohsali, financée par des dons communautaires. Ces initiatives, privées de soutien étatique, s’appuient sur des fonds privés et internationaux pour survivre dans une ville où la pauvreté domine.

Expositions et événements : l’identité libanaise au cœur de la création

Les expositions à Beyrouth placent l’identité libanaise au centre de la création, transformant les crises en récits artistiques. En novembre 2024, après le cessez-le-feu du 26 novembre, le Beirut Art Center a rouvert avec une exposition mêlant les photographies poignantes de Fouad Elkoury, connu pour ses chroniques visuelles des conflits libanais depuis les années 1970, et les installations de Lamia Joreige, qui explore la mémoire collective à travers des vidéos et des archives depuis les années 1990. Cette exposition aborde la guerre civile, l’explosion de 2020 et les récentes frappes, capturant la douleur et la résilience d’un peuple multiconfessionnel. En janvier 2025, la Fondation Aïshti a lancé une rétrospective de 50 artistes, mettant en lumière Zena Assi, dont les peintures vibrantes des ruelles beyrouthines reflètent une identité urbaine vivante, et Ayman Baalbaki, célèbre pour ses toiles monumentales aux drapeaux déchirés et néons, symbolisant la destruction et l’espoir. Tagreed Darghouth, avec ses portraits incisifs sur la guerre et la société libanaise, et Roy Dib, maître des vidéos expérimentales sur la dualité vie-mort, enrichissent cette exposition qui attire un public restreint mais passionné malgré les restrictions.

Événements comme actes de résistance

Les événements artistiques se réinventent dans des conditions extrêmes. En décembre 2024, le festival Home Works d’Ashkal Alwan a repris sous une forme hybride, présentant des projections de Katya Traboulsi, dont les obus transformés en objets baroques depuis les années 2000 évoquent une paix fragile. En février 2025, le Pavillon Nuhad es-Saïd près du Musée national a accueilli des sculptures et peintures sur la mémoire collective, incluant les travaux de Jean-Marc Nahas, connu pour ses dessins satiriques sur les tensions sociales libanaises, et de Rached Bohsali, dont les abstractions géométriques capturent l’âme d’un Liban en mutation. Les fresques murales d’Ashekman, duo de street-artistes formé par les jumeaux Omar et Mohamed Kabbani, illuminent Gemmayzé avec des messages dénonçant la corruption tout en célébrant la survie, reflétant la coexistence religieuse et les défis d’un pays où 14 millions de Libanais vivent à l’étranger contre 5 millions sur place.

Initiatives de soutien aux artistes locaux : une solidarité fragile mais essentielle

Face à un État défaillant, les initiatives locales soutiennent les artistes. Art of Change a levé 1,2 million de dollars pour 300 artistes après 2020 et a collecté 500 000 dollars en 2024 face aux bombardements, aidant des figures comme Tagreed Darghouth, dont les peintures sur la guerre et les transformations sociétales gagnent en reconnaissance. « Beirut Reborn » a vendu 200 œuvres en janvier 2025 pour 150 000 dollars, réinvestis en bourses pour des talents émergents comme Roy Dib, qui explore les récits personnels dans des vidéos expérimentales depuis les années 2010. Sfeir-Semler et Saleh Barakat ont offert des avances et microcrédits en 2024-2025, soutenant des artistes comme Zena Assi, dont les toiles colorées captent l’esprit beyrouthin, et Ayman Baalbaki, dont les œuvres puissantes attirent les collectionneurs internationaux, dans un pays où le salaire minimum est à 20 dollars réels mensuels.

Une diaspora mobilisée et un élan international

La diaspora libanaise de 14 millions de personnes et des partenaires internationaux renforcent cet effort. En novembre 2024, l’Union Libanaise Culturelle Mondiale a levé 800 000 euros à Paris, permettant à des artistes comme Fouad Elkoury, pionnier de la photographie contemporaine libanaise, et Lamia Joreige, figure des récits mémoriels, de poursuivre leur travail. L’UNESCO, via #LiBeirut, a financé 50 résidences virtuelles en 2025, soutenant des créateurs comme Katya Traboulsi, dont les sculptures métalliques transforment la violence en beauté. Art Paris prévoit de mettre en avant la scène libanaise en avril 2025, offrant une vitrine à des artistes comme Jean-Marc Nahas, connu pour ses dessins politiques, et Ashekman, dont les graffitis percutants résonnent au-delà des frontières, alors que Beirut Art Fair, annulée en 2024, planifie un retour en 2026. Cette solidarité soutient une scène artistique fragile mais vitale.