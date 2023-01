Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le juge d’instruction près la Cour de justice Tarek Bitar, dont l’enquête sur la double explosion au port de Beyrouth est suspendue depuis plus d’un an en raison de procédures lancées contre lui par des responsables politiques, a annoncé lundi sa décision de reprendre la main sur l’enquête. Dans ce cadre, il a engagé des poursuites contre huit personnes et décidé de libérer cinq détenus.

Par ailleurs, des sources au Palais de Justice de Beyrouth ont annoncé que M. Bitar a décidé de remettre en liberté cinq personnes détenues dans le cadre de l’enquête, à savoir l’ancien directeur des douanes Chafic Merhi (prédécesseur de Badri Daher), Ahmad Rajab, un ouvrier syrien qui avait effectué des soudures lors de travaux d’entretien du hangar où se trouvait stocké le nitrate d’ammonium, Sélim Chebli, l’entrepreneur chargé de superviser ces travaux, Sami Hussein, directeur des opérations au port, et Michel Nahoul, directeur de projets au port.

Les mêmes sources judiciaires ont annoncé que le juge Bitar a engagé des poursuites contre huit autres personnes, dont le chef de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, et celui de la Sécurité de l’Etat, Tony Saliba.

